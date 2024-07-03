1 июля Китай ввел ужесточенную версию закона о контрразведке. Новый закон позволяет правоохранителям КНР проверять смартфоны, персональные компьютеры и другие электронные устройства без решения суда.

Новые правила презентовали еще год назад, в то же время, когда был принят пересмотренный закон о борьбе со шпионажем. Последний расширил определение шпионской деятельности и наделил органы нацбезопасности Китая полномочиями проверять данные, включая электронные письма, изображения и видео, хранящиеся на электронных устройствах. Однако тогда требовалось разрешение суда. Новый закон отменяет и эту формальность.

Такие проверки могут проводиться без ордера в «чрезвычайных ситуациях», но само понятие очень расплывчато, неясно, что полицейский может посчитать такой ситуацией.

Если сотрудник полиции не сможет проверить электронные устройства на месте, согласно правилам, ему разрешается доставлять эти предметы в специально отведенные места. То есть фактически временно конфисковать.

Новый закон вызвал опасения среди экспатриантов и иностранных бизнесменов о возможном произвольном правоприменении. Китайские власти ранее уже устанавливали слежку за иностранным бизнесом, в частности за представителями Канады и США.

Иностранные граждане и компании также подпадают под закон и могут столкнуться с усиленным наблюдением со стороны китайских властей в результате этих правил.

Представитель японского туристического агентства в беседе с Kyoto News заявил, что новые правила могут еще больше помешать приезду иностранных туристов в Китай. По словам представителей компаний, некоторые японские компании посоветовали своим сотрудникам не брать с собой смартфоны из Японии, когда они едут в соседнюю страну.

В июне Министерство государственной безопасности Китая заявило, что новые правила будут нацелены на «лиц и организации, связанные с шпионскими группами», и что обычные пассажиры не будут проходить проверку смартфонов в аэропортах. Однако дипломатический источник Kyodo в Пекине отметил: объяснения властей недостаточно, поскольку в законе не прописано четко, что именно квалифицируется как шпионская деятельность.

На прошлой неделе тайваньский Совет по делам материкового Китая повысил уровень предупреждения о поездках в КНР, посоветовав воздержаться от ненужных поездок. Все из-за нового закона о досмотрах.

В мае Китай ввел пересмотренный закон об охране государственных секретов, который включает меры по усилению управления секретной информацией на военных объектах.