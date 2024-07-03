В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения между Турцией и РФ, а также текущая ситуация в войне между Украиной и Россией, атаки Израиля на палестинские территории, поиски решений для урегулирования напряженности в Сирии и борьба с терроризмом.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира как в регионе, так и во всем мире. Он отметил, что Анкара может стать посредником в создании условий для прекращения огня и установления справедливого мира, который устроит обе стороны в российско-украинском конфликте.

Турецкий лидер также выразил обеспокоенность по поводу атак Израиля на палестинские территории и угроз в адрес Ливана, указав, что эти действия подрывают региональную и глобальную стабильность. Президент Турции подчеркнул, что международное сообщество должно сосредоточиться на прекращении агрессии Израиля, так как распространение конфликтов наносит наибольший ущерб странам региона.

Кроме того, президент Эрдоган заявил, что Турция твердо намерена предотвратить создание террористического анклава у своих границ. Он отметил важность принятия конкретных шагов для прекращения нестабильности, которая создает благоприятные условия для террористических организаций, особенно в контексте гражданской войны в Сирии. Глава Турции выразил готовность к сотрудничеству для поиска решений этой проблемы.

**15:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Астане, столице Казахстана, в рамках 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул важность развития энергетического сотрудничества, в частности, в области атомной энергетики: «Мы предпримем серьезные шаги в отношении атомных электростанций. У нас есть переговоры по атомной электростанции в Синопе».

Турецкий лидер также отметил успешное взаимодействие в газовой сфере: «Отношения между BOTAŞ и ГАЗПРОМ продолжаются в дружественной атмосфере».

Касаясь вопросов торговли, Эрдоган выразил амбициозные планы: «Наша цель была достичь 100 млрд долларов. Я верю, что мы можем достичь этих 100 млрд долларов. У нас есть такой потенциал».

Президент Турции также подчеркнул значимость туристического обмена: «Для нас было очень важно, что около 7 млн туристов приехали в нашу страну. Прием российских туристов в Турции имеет большое значение».

В конце встречи Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию, на что российский лидер ответил согласием.

*** 15:06

Президент Эрдоган на саммите ШОС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан для участия в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Турецкий лидер проведет двусторонние встречи с лидерами стран на полях саммита, а также выступит перед участниками саммита.

Глава государства уже встретился с президентом России Владимиром Путиным.

*** 11:06

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляется сегодня в Астану, столицу Казахстана, для участия в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Двухдневный саммит начинается сегодня.

Особое внимание привлекает запланированная встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным в первый день саммита. Ожидается, что на повестке дня будут вопросы энергетики, торговли, туризма, а также двусторонние, региональные и глобальные темы. Предполагается, что Эрдоган вновь подчеркнет важность борьбы с терроризмом в Сирии.

Турецкий лидер также планирует поднять вопрос о ситуации в Газе как на двусторонних встречах, так и на заседании саммита, где Турция участвует в качестве партнера по диалогу.

В саммите примут участие главы государств и правительств 16 стран, включая Китай, Россию и Иран. Основной темой встречи станет «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию». Главная цель - усиление роли ШОС в решении международных проблем.

На саммите также будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, инфраструктуры, энергетики, транспорта и логистики. Ожидается, что лидеры сосредоточатся на международной торговле и экономике.

По итогам саммита Казахстан передаст председательство в организации Китаю.