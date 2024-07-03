Тысячи палестинцев покинули свои дома на юге Газы после того, как израильские силы подвергли бомбардировке несколько районов Хан-Юнуса — второго крупнейшего города эксклава. 1 июля израильтяне выпустили новый приказ об эвакуации населения Хан-Юнуса.

По данным Минздрава Газы, по меньшей мере восемь человек погибли и более 30 получили ранения в результате ударов по нескольким районам вокруг Хан-Юнуса 2 июля.

Волна нападений, произошедшая всего через несколько недель после того, как израильские танки покинули этот район, вызвала панику среди жителей города. Многие из них уже были перемещены несколько раз и не имеют четкого понимания, где безопасно.

Ранее обозначенный как «‎безопасная зона»‎ район Аль-Маваси также подвергается обстрелам израильской армии, делая всю территорию сектора сплошным полем боевых действий. Аль-Маваси уже переполнен перемещенными семьями и не может вместить 1,4 млн жителей юга Газы. По оценке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), в Аль-Маваси нет места, чтобы разбить палатку, нет воды, инфраструктуры, санитарных услуг. Многие люди вынуждены проводить ночь в машинах или на телегах, запряженных ослами.

Объявленная израильскими военными насильственная эвакуация охватывает территорию, где проживают 250 тыс. человек, сообщил Сэм Роуз, директор по планированию БАПОР.

«Это означает еще один день, неделю, главу страданий для этих сотен тысяч людей‎»‎, — констатировал Роуз. По его словам, некоторые из жителей Хан-Юнуса только-только смогли бежать из Рафаха — города, который с 7 мая подвергается ежедневным израильским бомбардировкам.

«И теперь они только что получили этот приказ об эвакуации, предписывающий им немедленно уехать. … Это просто ужасно, ужасно и невероятно трудно осознать», — отметил сотрудник БАПОР.

Приказ распространяется и на Европейскую больницу в Газе, которая обслуживает как Хан-Юнус, так и Рафах.