Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) бьет тревогу: по его данным, Куба начала строительство новой радиолокационной станции рядом с близлежащей военно-морской базой США в заливе Гуантанамо. Центр опасается, что станция позволит властям Кубы шпионить за американскими военными на объекте и передавать информацию Китаю.

Близость Кубы к США и ее южным военным базам делает ее идеальной площадкой для спецслужб Китая, главного стратегического соперника Вашингтона. Новая станция подходит для сбора информации, причем не только с базы в Гуантанамо. CSIS назвал новый объект «мощным инструментом», который после ввода в эксплуатацию сможет отслеживать воздушную и морскую активность вооруженных сил США во всем Карибском регионе.

Объект, известный как круговая антенная решетка диаметром примерно 130–200 метров, может отслеживать сигналы на расстоянии вплоть до 8000 морских миль. Такие антенные решетки активно использовались во время холодной войны, но с 1990-х годов Россия и США вывели из эксплуатации большинство своих объектов в пользу более передовых технологий, сообщает CSIS. Однако, по словам аналитиков, Китай активно строит новые подобные объекты, в том числе на рифовых аванпостах в Южно-Китайском море.

Официальные лица администрации Байдена утверждают, что Пекин годами шпионил за американцами с Кубы. Вашингтон считает, что китайцы якобы с 2019 года предпринимали попытки модернизировать свои возможности по сбору разведданных. Новая установка рядом с Гуантанамо, по мнению CSIS, это фактически продолжение этих усилий.

Пекин и Гавана отрицают эти обвинения. Вице-министр иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Куба не укрывает на острове китайские военные интересы. Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что США неоднократно «раздували» идею шпионажа и слежки с Кубы, так и не предоставив доказательств.

CSIS также сообщил, что спутниковые снимки, сделанные в марте 2024 года, показывают, что крупнейший действующий центр радиотехнической разведки Кубы в Бехукале претерпел «серьезные обновления» за последнее десятилетие. США полагают, что этот центр стал «‎мозговым центром»‎ китайской разведки в Карибском бассейне.