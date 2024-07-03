Конгресс США вновь призывает снять все ограничения на использование Вооруженными силами Украины американских ракет большой дальности ATACMS против российских военных объектов на территории РФ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слушания в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

«Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно», - заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Слушания были посвящены анализу бюджетного запроса администрации Байдена на 2025 финансовый год для государственных операций в Европе.

Законодатели, поддерживающие снятие всех ограничений для ВСУ, подчеркивают, что это требование имеет двухпартийную поддержку.

Конгрессмен-демократ Грегори Микс заявил ранее, что он также поддерживает такой шаг, назвав это «оборонительной необходимостью».

Конгрессмен-республиканец Томас Кин заявил, что изменение политики, позволяющее Украине наносить удары по целям на территории РФ, произошло только после того, как российские войска открыли новый фронт под Харьковом. Но даже тогда, по словам республиканца, «администрация прибегла к полумерам».

Отвечая на вопросы о действующих ограничениях, помощник госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен сказал: «Если Россия попытается расширить нынешний фронт, Украине будет разрешено вести огонь на большем расстоянии».

О'Брайен добавил, что приоритетом США является предоставление оружия и его концентрация «в районах с наиболее острой потребностью».