Момент, как пассажира достают с багажной полки самолета после турбулентности

Пассажирский самолет, летевший рейсом Испания - Уругвай, из-за погодных условий совершил аварийную посадку в Бразилии. На видео в Сети попал момент, как пассажира достают с багажной полки, куда он попал во время турбулентности. Очевидно, что мужчина не пристегнул ремни безопасности. Сообщается, что во время тряски самолета пострадало около 30 человек. А вы соблюдаете правила на борту? #аварийнаяпосадка #турбулентность #пассажир #самолеты #экстреннаяситуация #авиаперелет #испанияуругвай #бразилия #авиация #инцидент #новости #сильнаятурбулентность #авиабезопасность #багажнаяполка #ремнибезопасности #травмынаборт #пассажирскиесамолеты #авиаинцидент