В результате обстрела украинского города Днепр российскими беспилотниками и ракетами погибли четыре человека и еще 27 получили ранения.

Мэр города Днепра сообщил, что число погибших выросло до 4 человек, а пострадавших — до 27. Среди раненых — 14-летняя девочка.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук назвал обстрел массированным и опубликовал снимки, на которых видны здания, пораженные в результате атаки, и разбросанные по земле осколки стекла.

«Так сейчас выглядит один из торговых центров города. Разбиты автомобили и окна, пострадала автозаправочная станция. Все последствия еще выясняются», - написал украинский чиновник в социальных сетях.

Днепр с довоенным населением около миллиона человек находится примерно в 100 километрах от ближайшей точки южной линии фронта.

Кроме того, официальные лица в восточных регионах Украины - Донецке и Харькове - сообщили, что в результате ночных российских атак погибли два мирных жителя.