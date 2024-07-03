Как встречали Путина и Си Цзиньпина на ШОС в Казахстане

Си Цзиньпин и Владимир Путин прибыли в Казахстан на саммит ШОС. Как встречали президентов? Напомним, членами Шанхайской организации сотрудничества являются 9 стран: Казахстан, Индия, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Ожидается, что на саммит в Астане Беларусь станет полноправным членом ШОС. Нынешний саммит еще до его начала называют беспрецедентным по числу участников. Ожидается больше 10 тысяч гостей. У президента России кроме участия в саммите запланированы несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом #путин #сициньпин #шос #казахстан #астана #саммитшос #международнаяполитика #президенты #двусторонниевстречи #беларусь #россия #китай #турция #эрдоган