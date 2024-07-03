ПОЛИТИКА
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Республиканцы пытаются запретить пропалестинские митинги
В Конгресс внесли закон, который обяжет университеты подавлять митинги солидарности с Палестиной и ликвидировать палаточные городки
Республиканцы пытаются запретить пропалестинские митинги
Reuters / Reuters
3 июля 2024 г.

Группа республиканских законодателей внесла на рассмотрение закон, который обязывает университеты США подавлять пропалестинские митинги. В частности, мера требует от руководства университетов полностью ликвидировать палаточные городки в кампусах.

В случае принятия закон изменит некоторые формулировки в Законе о высшем образовании 1965 года. Мера обяжет университеты, получающие федеральное финансирование, раскрывать перед правительством меры, которые они предпринимают для «реагирования на инциденты гражданских беспорядков, происходящих в кампусе».

Законопроект представили Элиз Стефаник и Джим Бэнкс — оба республиканца ранее максимально жестко раскритиковали руководства вузов за «‎допущение беспорядков»‎. Стефаник ранее добилась увольнения ректора Гарварда Клодин Гэй.

Новый закон станет еще одним в череде других попыток республиканцев в Конгрессе подавить пропалестинскую активность в университетских городках, которая резко возросла после израильского вторжения в Газу. Республиканцы представляют пропалестинские митинги в университетах как антисемитские из-за их критики Израиля. Сами же протестующие, а также преподаватели вузов настаивают, что не имеют никаких антисемитских лозунгов, но критикуют именно политику Израиля. Митингующие в Колумбийском университете и ряде других вузов подчеркивают: критиковать израильское вторжение в Газу — это не антисемитизм, а противостояние геноциду.

Главное требование протестующих — чтобы их университеты отказались от сотрудничества с компаниями, получающими прибыль от израильского вторжения в Газу.

В ответ на эти протесты некоторые университеты, такие как Колумбийский в Нью-Йорке и Эмори в Джорджии, приказали полиции провести зачистку пропалестинских лагерей. Однако эта мера не остановила, а напротив только еще больше укрепила движение против израильского военного вторжения в Газу. Теперь же республиканцы пытаются запретить любую пропалестинскую активность на законодательном уровне.

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