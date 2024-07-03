Член Палаты представителей Ллойд Доггетт стал первым демократом в Конгрессе, призвавшим президента Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке 2024 года.

В своем заявлении 2 июля Доггетт, представляющий избирательный округ в Остине, штат Техас, отметил: Байдену следует принять «болезненное и трудное решение отказаться от участия». Это продиктовано провальным выступлением президента на дебатах с Дональдом Трампом 28 июня.

Доггетт отметил, что уважает достижения президента Байдена, однако больше не уверен, что политик сможет противостоять Трампу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о растущей обеспокоенности среди демократов, уточнила: администрация уважает мнения членов партии. Она также отметила, что заявление Доггетта — это его личное мнение, а не позиция всей партии.

Ранее бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (тоже демократ) выразила сомнение относительно способности Байдена эффективно участвовать в предвыборной кампании. Однако она не решилась открыто призвать президента выйти из гонки.

«Вполне законно возникает вопрос: то, что Байден запинался во время дебатов — это лишь эпизод или это общее состояние», — отметила Пелоси.

Ситуация осложняется предстоящими выборами в Конгресс, где демократам предстоит защищать большее количество мест в Сенате по сравнению с республиканцами. Демократы имеют небольшое большинство в Сенате, в то время как республиканцы контролируют Палату представителей с небольшим перевесом.

Заявления Пелоси и Доггетта стали ошеломляющими для команды Байдена, пишет агентство AP. Оно отмечает: последние годы команда президента усиленно пыталась доказать способность политика отслужить еще один четырехлетний срок, в конце которого ему будет 86 лет.

Однако неуверенное выступление Байдена на дебатах с Трампом пошатнуло поддержку демократов. Члены партии на всех уровнях анонимно рассказали AP, что рассматривают возможность снять Байдена во время предстоящего съезда партии в июле.