В пятницу в Иране состоится второй тур президентских выборов, на которых будет выбран преемник покойного президента Ибрагима Раиси. Во второй тур выборов прошли кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. В преддверии второго тура кандидаты встретились лицом к лицу на теледебатах.

Масуд Пезешкиан поставил под сомнение компетентность и опыт своего конкурента Саида Джалили. «Скажите мне, какой компанией вы когда-либо управляли, чтобы быть способным управлять страной?», — спросил кандидат — уроженец из Тебриза.

Джалили, отвечавший за переговоры в иранской ядерной программе, защищался, подчеркивая свою карьеру и занимаемые должности. Он заявил, что будет подходить к ядерной сделке «на основе силы, а не слабости», однако не предоставил подробностей того, как собирается претворять в жизнь сказанное.

Только 39,9% избирателей проголосовали в первом туре, что стало самой низкой явкой в истории Исламской Республики. Засчет более 1 млн бюллетеней был отклонен, что свидетельствует о недовольстве избирателей.

Пезешкиан, единственный кандидат-реформатор, заявил, что сосредоточит свою внешнюю политику на укреплении международных связей. «Если мы хотим расти в мире, чем больше связей мы создадим, тем лучше мы сможем жить», — рассказал он.

Он также защищал ядерную сделку, подписанную при бывшем президенте Хассане Роухани, и призвал к утверждению законопроектов, связанных с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), для расширения торговых отношений.

Джалили отметил, что успешная внешняя политика невозможна без динамичной внутренней. Оба кандидата пообещали решить проблемы бедных, рабочих, женщин, этнических групп и религиозных меньшинств, а также улучшить доступ к интернету, что является важным вопросом для молодого поколения.

Ранее США заявили, что не ожидают «фундаментальных изменений» в Иране независимо от результатов выборов.