Эрдоган про Нетаньяху: мы столкнулись с ослепленным амбициями убийцей

Эскалация риторики Израиля и его нападения на Ливан вызывают серьезную обеспокоенность Турции относительно будущего региона, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Хезболла» и Израиль обмениваются приграничными перестрелками с момента начала войны в секторе Газа в октябре, но недавнее обострение усилило опасения по поводу более масштабной конфронтации. #Израиль #Ливан #Хезболла #Турция #Эрдоган #Газа #эскалация