3 июля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Эрдоган про Нетаньяху: мы столкнулись с ослепленным амбициями убийцей
Эскалация риторики Израиля и его нападения на Ливан вызывают серьезную обеспокоенность Турции относительно будущего региона, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Хезболла» и Израиль обмениваются приграничными перестрелками с момента начала войны в секторе Газа в октябре, но недавнее обострение усилило опасения по поводу более масштабной конфронтации. #Израиль #Ливан #Хезболла #Турция #Эрдоган #Газа #эскалация
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