Союзники по НАТО договорились о ежегодном финансировании военной помощи Украине в размере 40 млрд.

Об этом агентству Reuters сообщили два западноевропейских дипломата в среду — за неделю до встречи лидеров альянса в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил союзников взять на себя многолетние обязательства по сохранению военной помощи Киеву на том же уровне, что и после полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

Хотя страны-члены не поддержали первоначальную просьбу Столтенберга о таком многолетнем обязательстве, в пакт включено положение о повторной оценке взносов союзников на будущих саммитах НАТО, сообщают собеседники агентства.

По словам дипломата, союзники также решили провести два отчета в течение следующего года, чтобы установить, какая страна что поставляет в Украину.

Государства-члены «будут стремиться выполнить это обязательство за счет пропорциональных взносов», говорится в соглашении.

Финансовое обязательство — одна из статей пакета мер по Украине, который лидеры НАТО согласуют, собравшись на саммит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

В июне союзники решили, что НАТО будет играть более активную роль в координации поставок оружия в Украину. После вторжения России в 2022 году США собрали единомышленников на авиабазе «Рамштайн» в Германии, сформировав контактную группу стран из 50 государств для регулярной оценки оборонных потребностей Украины.

Так называемый «Формат Рамштайн» продолжит свое существование в качестве политического форума под руководством США, но НАТО возьмет на себя функции координации поставок оружия и подготовки украинских войск.

Этот шаг многими рассматривается как способ обеспечить так называемую «защиту от Трампа», передав координацию под зонтик НАТО.

Но дипломаты признают, что такой шаг может иметь ограниченный эффект, поскольку Соединенные Штаты являются доминирующей силой НАТО и поставляют Украине большую часть вооружений.

«Будущее Украины — в НАТО», — заявили лидеры альянса на прошлогоднем саммите в Вильнюсе.

Такова официальная линия альянса относительно вступления Украины. Но присоединение рассматривается невозможным до тех пор, пока страна находится в состоянии войны.

По словам дипломатов, беседовавших с Reuters, некоторые союзники хотят усилить эту формулировку, добавив, что путь Украины к членству «необратим».