ПОЛИТИКА
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Путин о Турции: проекты идут по плану
Президент России встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане в рамках саммита ШОС
Путин о Турции: проекты идут по плану
Фото: АА / Others
3 июля 2024 г.

Отношения Турции и России развиваются «поступательно». Об этом российский президент заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита стран ШОС в Казахстане 3 июля.

«Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно», — сказал Владимир Путин.

Он обратил внимание, что реализация совместных стратегических проектов обеих стран идет в плановом порядке.

«Мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики. В постоянном находимся контакте с вами. И наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласуют позиции по ключевым направлениям», — отметил Путин.

«Мы рады очень встретиться на полях ШОС, я очень рад нашей новой встрече», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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