На казахстанско-узбекской границе был обнаружен подземный тоннель длиной 310 метров, принадлежащий контрабандистам. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

По данным ведомства, члены организованной преступной группировки использовали тоннель для незаконного ввоза в страну лекарственных препаратов, доставленных из Индии в Казахстан. Выход из тоннеля находился в доме 49-летнего жителя махалли Урикзор Ташкентской области Узбекистана. О существовании тоннеля силовики узнали после задержания трансграничной преступной группы, занимавшейся контрабандой лекарств.

Тоннель был оборудован системой освещения и вентиляции, в нем находились тележки и канаты для транспортировки грузов. В ходе оперативного мероприятия у членов преступной группировки было изъято более 17 тыс. упаковок лекарственных средств индийского производства. Стоимость партии контрабанды оценена более чем в $87 тыс.

Члены группировки задержаны, возбуждено уголовное дело.

В марте этого года сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана обнаружили дом, в котором был прорыт тоннель в Узбекистан. Владельца дома задержали. Глубина тоннеля составляла 15 метров, общая протяженность — 130 метров. Тоннель использовали для незаконной переправки людей и товаров.

В 2022 году правоохранительные органы Узбекистана также находили тоннель, ведущий в Кыргызстан, который использовали для нелегального пересечения границы с товаром, минуя таможню.