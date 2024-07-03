ПОЛИТИКА
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Японские ученые создали улыбающегося робота с «живой» кожей
Японские ученые создали улыбающегося робота с «живой» кожей Японские ученые использовали человеческие клетки для создания искусственной кожи, которую прикрепили к роботам. Таким образом исследователи надеются создать роботов, более похожих на человека. В будущем они хотят наделить роботов способностями к самовосстановлению, присущими биологической коже. Исследователи университета в Токио успешно привили искусственную кожу на лицо гуманоидного робота. Эта кожа способна изгибаться и растягиваться, как человеческая. Ученые планируют использовать эту технологию для создания более реалистичных роботов, которые смогут взаимодействовать с людьми в различных сферах, включая медицину и обслуживание. Профессор Сёдзи Такэучи, руководитель исследования, заявил, что новый метод позволит создавать роботов с еще более сложными выражениями лица и высокой подвижностью. Также команда рассматривает возможность внедрения в кожу сенсорных функций и системы кровоснабжения для еще большего приближения к человеческим характеристикам. #trtнарусском #япония #роботы #гуманоид #ии #shorts #робот #кожа #ученые #клетки #наука #новости #трт #новостимира Ключевые слова: робот с живой кожей, улыбающийся робот, робот с улыбкой, искусственная кожа, ИИ, роботы, робот человек, кожа человека, робот с человеческой кожей, кожа человека у робота, токио роботы, прогресс, развитие роботов, развитие человечества.
Японские ученые создали улыбающегося робота с «живой» кожей / Others
3 июля 2024 г.
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