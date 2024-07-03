Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана на полях саммита ШОС

В ходе двусторонней встречи на полях саммита ШОС в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении довести объем двустороннего товарооборота с Россией до 100 миллиардов долларов. Эрдоган также сообщил, что Анкара и Москва ведут переговоры относительно строительства АЭС «Синоп» в Турции. На встрече обсуждались и другие ключевые вопросы, включая сотрудничество в энергетической сфере и совместные проекты в области инфраструктуры. Президент Владимир Путин подчеркнул важность укрепления экономических связей между Россией и Турцией, отметив, что страны успешно развивают торговлю и экономическое сотрудничество, несмотря на международные вызовы. Встреча лидеров прошла в дружеской атмосфере, и оба выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства. #trtнарусском #путинэрдоган #шос #турция #россия #встречапутинаиэрдогана #торговыйоборот #аэссиноп #энергетика #сотрудничество #новости #трт #новостимира Ключевые слова: встреча путина и эрдогана шос, турция россия торговый оборот, аэс синоп турция россия, саммит шос астана 2024, переговоры путина и эрдогана, эрдоган и путин шос, шос сегодня, саммит шос новости.