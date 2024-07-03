Как в Венесуэле приветствовали корабли российского Северного флота

Корабли российского Северного флота в рамках дальнего похода зашли в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Сообщается, что они пробудут в Венесуэле несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана. Напомним, Венесуэла является близким союзником Москвы в Латинской Америке. Согласно информации Северного флота, отряд кораблей, возглавляемый фрегатом «Адмирал Горшков», вышел в очередной дальний поход 17 мая для проведения учений по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. #trtнарусском #флот #россия #учения #северныйфлот #корабли #венесуэла #порт #моряки #лагуайра #атлантичекий #океан #адмирагоршков #новости #трт #новостимира