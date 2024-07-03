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Новый глава обороны СНГ
Министр обороны России Андрей Белоусов избран главой Совета министров обороны СНГ
Новый глава обороны СНГ
Министр обороны России Андрей Белоусов / Photo: Reuters
3 июля 2024 г.

Министр обороны России Андрей Белоусов был избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом объявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин на заседании в Минске.

В своем заявлении после назначения Белоусов отметил «глобальную нестабильность по периметру внешних границ Содружества», но подробностей не предоставил.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники усилили охрану государственной границы в ответ на участившиеся пролеты украинских беспилотников. Это было озвучено президентом Беларуси Александром Лукашенко во время торжественного мероприятия по случаю Дня независимости страны.

Сейчас в высокой боевой готовности находятся подразделения спецопераций, боевая авиация и ПВО. Также были развернуты ракетные системы «Полонез» и российские комплексы «Искандер». В своем выступлении Лукашенко пригрозил применением всех видов вооружений, хотя выразил уверенность, что «никаких столкновений» на границе не будет.

Белоусов возглавил российское Министерство обороны в мае, после того как против ряда высокопоставленных военных Минобороны были возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции. Его предшественник Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России.

Совет министров обороны стран СНГ был создан в 1992 году и включает Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан участвует в качестве наблюдателя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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