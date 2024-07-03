ПОЛИТИКА
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В Индии произошла крупнейшая за последние годы давка
По меньшей мере 121 человек, большинство из которых женщины и дети, погибли в индуистской религиозной общине в штате Уттар-Прадеш, еще около 30 получили ранения. Это одна из самых страшных трагедий подобного рода за последние годы. По данным полиции, число посетителей, собравшихся на встречу с религиозным проповедником Бхоле Бабой, в три раза превысило разрешенный администрацией лимит в 80 тыс., что и привело к трагедии. #trtнарусском #индия #уттарпрадеш #давка #трагедия #смерти #проповедник #бхолебаба #новости #трт #новостимира индия, уттар-прадеш, бхоле баба, смертельная давка, трагедия, смерти, проповедник
В Индии произошла крупнейшая за последние годы давка / Others
3 июля 2024 г.
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