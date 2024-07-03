Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча, продлившаяся около часа, состоялась спустя два месяца после государственного визита Путина в Китай.

«Мы провели очень обстоятельные переговоры [в мае], подписали программное совместное заявление и дали старт перекрестным годам культуры. Затем в ходе посещения Харбина нам всем удалось еще раз убедиться в том, насколько тесны исторические связи между Россией и Китайской Народной Республикой», – сказал он.

Президент России отметил, что российско-китайские отношения находятся на «наилучшем этапе своей истории, основываясь на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета».

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – отметил он.

Путин заявил, что российско-китайское взаимодействие «является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», и отметил продолжение укрепления этого взаимодействия.

Си Цзиньпин, назвав Путина «дорогим другом» и подчеркнул, что проведение таких встреч на полях многосторонних мероприятий стало доброй традицией и свидетельствует «о высоком уровне китайско-российских отношений». Он отметил важность сохранения приверженности дружбе и совместных усилий «ради благосостояния народов, а также защиты законных прав и интересов двух стран».

Путин посетил Китай с первым государственным визитом после переизбрания на пост президента в мае 2024 года. Этот визит, включавший посещение Пекина и Харбина, стал ответным после визита Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года, который стал первым международным визитом Си после его переизбрания на пост председателя КНР.