США предоставили Украине новый пакет военной помощи на сумму $150 млн и дополнительно выделили $2,2 млрд на закупку ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, сообщил Пентагон.

В пакет входят ракеты для систем ПВО малой дальности Hawk, снаряды для систем РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для минометов калибра 81 мм и противотанковые гранатометы Javelin и AT-4.

С начала полномасштабного российского вторжения США выделили Украине военную помощь на сумму $53,6 млрд. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Reuters сообщил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, будут озвучены «хорошие новости по ПВО для Украины».

В середине июня, в рамках саммита стран «Большой семерки» (G7) в Италии, президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины. Это соглашение рассматривается как «мост» к возможному членству Украины в НАТО и рассчитано на десять лет.

Согласно тексту соглашения, США будут продолжать обучать украинских военных, усиливать сотрудничество в области военной промышленности и расширять обмен разведывательными данными.