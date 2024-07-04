Беларусь официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и стала ее 10-м членом. Решение подписано в ходе саммита глав государств - членов ШОС в Астане 4 июля.

Помимо Беларуси, в организацию входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что ШОС представляется «стратегической перспективой» для Минска.

«ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры. В новом качестве мы будем стремиться максимально увязывать наши инициативы с уже имеющимися наработками. Некоторые из таких инициатив будут представлены на заседании ШОС, которое пройдет в казахстанской столице», - заявил белорусский президент.

Организация была основана как «Шанхайская пятерка» лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Тогда в Шанхае было подписано соглашение об обеспечении стабильности на границе между Россией и Китаем. В 2001 году организация получила современное название (ШОС), когда к ней присоединился Узбекистан. В 2017 году в ШОС вступили Индия и Пакистан, а спустя еще 6 лет — Иран.

Генеральный секретариат организации базируется в Пекине.