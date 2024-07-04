Беларусь официально стала членом ШОС

Исторический день для ШОС. Беларусь впервые принимает участие в саммите в качестве полноправного члена организации. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил благодарность России и Казахстану за поддержку в процессе вступления. В ходе саммита обсуждались важные вопросы, такие как укрепление экономических связей, сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также культурные и гуманитарные проекты. Председательство в ШОС переходит от Казахстана к Китаю, что обещает новые инициативы и проекты для участников организации. Помимо этого, на саммите были утверждены важные документы, такие как Астанинская декларация и Дорожная карта по углублению сотрудничества с партнерами по диалогу. Этот саммит стал важным событием для ШОС, так как организация продолжает расширяться и укреплять свои позиции на международной арене. #trtнарусском #беларусь #шос #саммитшос #казахстан #китай #международноесотрудничество #новости #трт #новостимира Ключевые слова: беларусь член шос, саммит шос 2024, шос казахстан китай, саммит шос новости, шос 2024 участники.