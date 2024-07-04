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Украина лишилась истребителя
Минобороны РФ отчитались о поражении истребителя МиГ-29 в ходе в результате авиаудара по аэродрому в Днепропетровской области
Украина лишилась истребителя
Фото: Минобороны РФ / Others
4 июля 2024 г.

Украинский истребитель МиГ-29 был поражен с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об том заявили в российском Минобороны.

По утверждениям ведомства, речь идет об истребителе, находившемся на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

«Расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — говорится в сообщении министерства.

Публикация Минобороны РФ в Telegram сопровождается видеокадрами ракетной атаки.

Это уже третий, по утверждению российских военных, пораженный самолет на аэродроме Долгинцево с начала лета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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