Украина ведет переговоры о поставках азербайджанского газа в Евросоюз, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Киев планирует не продлевать истекающий в этом году контракт с РФ на транзит российского газа в Европу, потому ищет альтернативных поставщиков топлива. Кроме того, Киев стремится сохранить свою роль транзитера газа и помочь ЕС сократить зависимость от российского газа. Альтернативным поставщиком топлива в Европу мог бы стать Азербайджан, уточнил Зеленский.

«Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся», — сказал политик в интервью Bloomberg.

По его словам, МИД Украины обсуждает с Баку вопрос возможного транзита азербайджанского газа в ЕС, уточнив, что это лишь «одно из предложений» на столе переговоров.

В июне газета Politico выяснила, что дипломаты ЕС встречались с руководством Азербайджана, чтобы обсудить наращивание поставок газа через Украину. В Баку подтвердили эту информацию.

«Европейский союз обратился к нам, и мы ведем переговоры со странами-транзитерами по этому вопросу», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс. Я воздержусь от указания сроков, но опять же, был призыв, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности», — уточнил чиновник.

Азербайджанский дипломат, пожелавший остаться анонимным, сообщил Politico, что Баку видит риски, связанные с безопасностью поставок газа через Украину из-за продолжающихся военных действий.

Для Азербайджана основной маршрут поставок газа в ЕС — Южный газовый коридор мощностью 10 млрд кубометров газа в год. Планируется увеличить его мощность до 20 млрд кубометров в год.