Президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке 2024 года «до конца‎», тем самым отвергая многочисленные призывы демократов — публичные и тайные — выйти из гонки.

Как пишет агентство Reuters, ‎во время встреч с законодателями-демократами и губернаторами 3 июля Байден категорически отказался сворачивать предвыборную кампанию. По словам двух источников издания, знакомых с ситуацией, Байден позвонил обеспокоенным членам своей команды и сказал им, что никуда не уйдет.

«Никто меня не выталкивает. Я не уйду. Я в этой гонке до конца», — сказал Байден в отдельном электронном письме членам своей предвыборной кампании. Вместо паники президент призвал сторонников «внести несколько долларов», чтобы помочь победить его республиканского соперника Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

В среду вечером президент встретился с 24 губернаторами-демократами и мэром Вашингтона, чтобы заверить их, что он готов быть кандидатом от партии на предстоящих выборах. Формально кандидатуру Байдена демократы еще не утвердили — это должно произойти во время национального съезда партии, который произойдет в конце июля-начале августа.

После этого только три губернатора — руководители Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда — открыто пообещали поддержать Байдена. Остальные решили никак не комментировать ситуацию.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, председатель Ассоциации губернаторов-демократов, сказал, что выступление Байдена на дебатах в четверг вечером против бывшего президента Трампа было плохим. Однако, добавил политик, только Байден подходит для этой должности.

Опасения по поводу возраста Байдена и остроты его ума резко возросли после дебатов с Трампом 28 июня. Во время сложной стычки с республиканцем президент бормотал себе под нос, иногда терял ход мыслей, а в какой-то момент говорил о победе над Medicare. Президент пытался оправдаться, что устал после двух зарубежных поездок, а Белый дом сообщил, что у него простуда.

Дебаты мгновенно сказались на рейтингах. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп теперь опережает Байдена с отрывом в 48% против 42%.