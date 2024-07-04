Токаев: мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря уникальности и огромному потенциалу ШОС, интерес к этой организации в мире неуклонно растет. В ходе своего выступления на 24-м заседании Совета глав государств-участников ШОС в Астане он подчеркнул важность укрепления региональной безопасности и экономического сотрудничества. Токаев отметил, что ШОС объединяет четверть мирового ВВП и более 15% международной торговли, и предложил ряд инициатив для дальнейшего развития организации. На саммите также обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, а также меры по обеспечению стабильности в Афганистане. Казахстан в качестве председателя ШОС в этом году намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве, цифровой трансформации и устойчивом развитии. Впервые в саммите приняла участие Беларусь как полноправный член ШОС, что подчеркивает растущее международное влияние организации. #trtнарусском #казахстан #астана #токаев #шос #сотрудничество #турция #новости #трт #новостимира #саммитшос Ключевые слова: токаев шос, казахстан шос 2024, токаев речь шос, астана саммит шос, токаев сотрудничество шос.