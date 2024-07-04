Владимир Зеленский допустил приглашение президента РФ Владимира Путина на следующий «мирный саммит». Об этом президент Украины заявил в интервью изданию Bloomberg.

При этом он считает маловероятным визит Путина на мероприятие. По словам Зеленского, российский президент «слишком напуган», чтобы пойти на такие переговоры. По этой же причине, считает Зеленский, что мирный диалог с РФ невозможен в ближайшее время. Он также добавил, что урегулирование неосуществимо и без совместных усилий США и Китая.

Зеленский считает, что Вашингтон и Пекин могли бы стать эффективными посредниками в мирном процессе. Китай, по мнению украинского лидера, должен «оказать давление» на Москву.

Первый саммит, посвященный мирному урегулированию в Украине прошел в июне в швейцарском Бюргенштоке. Россия не была приглашена на мероприятие.

Зеленский сообщил в интервью, что переговоры по организации следующего саммита уже ведутся с рядом стран.

В итоговой декларации первого «мирного саммита», которую подписали около 80 государств, речь идет о ядерной безопасности, полном обмене военнопленных и безопасном судоходстве в Черном море.

Путин назвал швейцарский саммит «уловкой», а перед его началом изложил свои требования для начала мирного процесса. Он потребовал, чтобы украинские войска были полностью выведены с территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. В числе требований Путина были также снятие с РФ международных санкций, отказ Украины от вступления в НАТО и ее безъядерный статус.

В ответ Зеленский сказал, что готов к переговорам «уже завтра», если российские войска покинут международно признанную территорию Украины.