В Украине осужденные меняют тюремные бараки на фронтовые окопы

Больше трех тысяч украинских заключенных добровольно подписали контракт с ВСУ, сообщили в Министерстве юстиции Украины. На такие меры украинские власти пошли из-за острой нехватки военнослужащих на фронте. Осужденные по «нетяжелым» статьям получили возможность освободиться по УДО, если готовы защищать страну с оружием в руках. С начала полномасштабной войны Украина столкнулась с серьезной нехваткой кадров на передовой. В ответ на это власти приняли закон, позволяющий заключенным, осужденным за менее тяжкие преступления, присоединиться к вооруженным силам. Такие заключенные проходят медицинские осмотры и получают одобрение суда на участие в боевых действиях. В общей сложности, более 4500 заключенных подали заявки, из которых 1700 уже получили одобрение и отправились на фронт. Министр юстиции Денис Малюська отметил, что на такие меры власти пошли из-за острой нехватки военнослужащих, и ожидается, что в конечном итоге от 10 до 20 тысяч заключенных могут быть мобилизованы. Заключенные, присоединившиеся к ВСУ, будут служить в отдельных подразделениях, где за ними будут внимательно следить командиры. #trtнарусском #украина #война #военнослужащие #всу #тюрьма #колония #осужденные #заключенные #контракт #мобилизация #новости #трт #новостимира Ключевые слова: украина осужденные фронт, заключенные на фронте украина, всу мобилизация заключенных, контракт заключенных с всу, украина война заключенные.