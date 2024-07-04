В столице Казахстана Астане состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Встреча прошла в рамках 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Турецкий лидер подчеркнул необходимость укрепления связей с Монголией во всех сферах, отметив глубокие культурные и исторические связи между странами.

Президент Турции призвал к продолжению работы по развитию отношений, подчеркнув важность вывода сотрудничества на новый уровень.