ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с президентом Монголии
Турецкий лидер подчеркнул важность укрепления связей с Монголией на фоне саммита ШОС в Астане
Президент Эрдоган встретился с президентом Монголии
Фото: пресс-служба президента / Others
4 июля 2024 г.

В столице Казахстана Астане состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Встреча прошла в рамках 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Турецкий лидер подчеркнул необходимость укрепления связей с Монголией во всех сферах, отметив глубокие культурные и исторические связи между странами.

Президент Турции призвал к продолжению работы по развитию отношений, подчеркнув важность вывода сотрудничества на новый уровень.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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