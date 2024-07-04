Президент Украины Владимир Зеленский не станет давать интервью Такеру Карлсону. Информацию о запланированном интервью опроверг пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

«У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», - написал Никифоров. «Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ».

Накануне популярный американский журналист и лидер общественного мнения Такер Карлсон анонсировал выход интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Кажется, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались сделать это уже два года, и особенно настойчиво после интервью с Путиным в феврале», — написал Карлсон в социальной сети Х. «Суть в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Надеемся, что скоро».

Ранее, в феврале, Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, став первым западным журналистом, пообщавшимся с российским лидером после полномасштабного вторжения России в Украину.