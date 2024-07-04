Страсти перед вторым туром парламентских выборов во Франции разгорелись до предела. Правые во главе с Марин Ле Пен по-прежнему уверенно лидируют и ожидают получить большинство мест в парламенте. В то же время ультралевые и центристы во главе с Эммануэлем Макроном решили объединить усилия, чтобы не допустить победы правых.

На этом фоне известный охотник за нацистами, историк Серж Кларсфельд посоветовал евреям Франции голосовать за Марин Ле Пен и ее крайне правую партию «Национальное объединение», если выбор будет стоять между крайне правыми или крайне левыми.

Историк утверждает, что крайне левая партия «Непокоренная Франция» имеет сторонников, настроенных воинственно и пропалестински, а также «антисемитские подтексты». В то же время, по его словам, партия Ле Пен поддерживает Израиль и еврейский народ.

«Марин Ле Пен возглавляет партию, которая поддерживает Израиль и поддерживает евреев. Поэтому мы дали этот совет тем, кто столкнется с выбором между крайне правыми и левыми, голосовать за правых», — добавил Кларсфельд.

Его высказывание шокировало многих людей во Франции, в том числе в еврейской общине. Партия Ле Пен известна своей открытой дискриминационной риторикой по отношению к мусульманам, а также мигрантам и беженцам. При этом один из основателей партии, отец нынешней главы «‎Национального объединения» ‎Жан-Мари Ле Пен неоднократно осуждался за расизм и антисемитизм. Пьер Буске, другой основатель, и вовсе был членом французского подразделения нацистской Германии Waffen-SS.

Кларсфельд отметил, что 7 июля проголосует за центристский альянс президента Эммануэля Макрона, но не у всех избирателей в 577 французских округах будет такой выбор во втором туре. Многие смогут выбирать только между кандидатом от «Национального объединения» или «Непокоренной Франции».

Лидеры «Непокоренной Франции» решительно осудили израильское вторжение в Газу и обвинили Тель-Авив в совершении геноцида против палестинцев. Но они решительно отвергли обвинения в антисемитизме.