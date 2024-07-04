Момент авиаудара по школе ООН в Газе

Израильские военные нанесли авиаудар по школе ООН в Хан-Юнусе, где укрывались палестинцы. Журналистам удалось запечатлеть момент взрыва и людей, выбирающихся из-под обломков и бегущих в разные стороны. Количество жертв этой атаки пока не сообщалось. #trtнарусском #палестина #газа #ханюнус #школаоон #авиаудар #обстрелы #обстріли #війна #ізраіль #израиль #взрыв #палестинцы #переселенцы #новости #трт #новостимира