ПОЛИТИКА
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Момент авиаудара по школе ООН в Газе
Израильские военные нанесли авиаудар по школе ООН в Хан-Юнусе, где укрывались палестинцы. Журналистам удалось запечатлеть момент взрыва и людей, выбирающихся из-под обломков и бегущих в разные стороны. Количество жертв этой атаки пока не сообщалось. #trtнарусском #палестина #газа #ханюнус #школаоон #авиаудар #обстрелы #обстріли #війна #ізраіль #израиль #взрыв #палестинцы #переселенцы #новости #трт #новостимира
Момент авиаудара по школе ООН в Газе / Others
4 июля 2024 г.
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