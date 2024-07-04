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Европа не может слезть с российского газа
Некоторые страны ЕС хотят уговорить Украину возобновить поставки российского газа через свою территорию в 2025 году
Европа не может слезть с российского газа
Фото: Reuters / Others
4 июля 2024 г.

Ряд стран Евросоюза работают над продолженим поставок газа из РФ через Украину по истечении в конце года текущего контракта между Киевом и Москвой.

Об этом пишет немецкое экономическое издение Handelsblatt.

В министерстве экономики Германии и Еврокомиссии (ЕК) сообщили газете, что Брюссель и власти Германии ведут переговоры с членами Евросоюза, получающими российский газ. ЕС также подумывает о заключении с «Газпромом» нового контракта на транзит газа через территорию Украины.

Несмотря на продолжающуюся войну, некоторые страны ЕС — Австрия, Словакия, Венгрия и Чехия — продолжают принимать поставки российского газа через Украину. Ранее в прошлом месяце издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские чиновники ведут переговоры о продолжении транзита газа через трубовпровод РФ-Украина в следующем году. Один из вариантов, как сообщалось, предполагал покупку и закачку азербайджанского газа через российскую инфраструктуру.

В марте глава украинского Минэнерго Герман Галущенко утверждал, что пролонгации соглашений о транзите российского нет в планах правительства Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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