ПОЛИТИКА
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План Израиля по Газе: вытеснить всех в Египет
В распоряжение израильского издания попал документ израильской разведки: все население Газы планируется переселить на Синай — при поддержке США
План Израиля по Газе: вытеснить всех в Египет
Фото: Reuters / Others
4 июля 2024 г.

Документ, просочившийся из разведывательного ведомства, раскрывает план израильского режима по переселению палестинских жителей сектора Газа в Египет.

Датированный октябрем прошлого года план предусматривает «принудительное» переселение жителей палестинского эксклава на Синайский полуостров, который будет иметь, как написано в тексте, «позитивные и долгосрочные стратегические результаты».

В документе, который попал в распоряжение израильского издания Calcalist, описывается трехэтапный процесс. Он включает создание палаточных городков на Синае, открытие гуманитарного коридора, строительство городов на Северном Синае и запрет на возвращение перемещенных лиц к какой-либо деятельности или проживанию вблизи израильской границы.

Министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, вероятно, решительно поддерживает план принудительного перемещения и рекомендует реализовать его по окончании войны.

Этот вариант рассматривается как «предпочтительный» из трех предложенных для будущего палестинцев в секторе Газа. Эвакуация, согласно рекомендациям, должна происходить даже во время войны, а осуществлять ее должны иностранные государства во главе с США.

Желаемым результатом войны является полное перемещение населения, и после перемещения палестинцам не будет позволено вернуться в свои дома в Газе.

Сотрудник министерства разведки подтвердил, что документ является подлинным, был распространен от имени отдела политики министерства и не предназначался для обнародования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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