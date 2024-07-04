Документ, просочившийся из разведывательного ведомства, раскрывает план израильского режима по переселению палестинских жителей сектора Газа в Египет.

Датированный октябрем прошлого года план предусматривает «принудительное» переселение жителей палестинского эксклава на Синайский полуостров, который будет иметь, как написано в тексте, «позитивные и долгосрочные стратегические результаты».

В документе, который попал в распоряжение израильского издания Calcalist, описывается трехэтапный процесс. Он включает создание палаточных городков на Синае, открытие гуманитарного коридора, строительство городов на Северном Синае и запрет на возвращение перемещенных лиц к какой-либо деятельности или проживанию вблизи израильской границы.

Министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, вероятно, решительно поддерживает план принудительного перемещения и рекомендует реализовать его по окончании войны.

Этот вариант рассматривается как «предпочтительный» из трех предложенных для будущего палестинцев в секторе Газа. Эвакуация, согласно рекомендациям, должна происходить даже во время войны, а осуществлять ее должны иностранные государства во главе с США.

Желаемым результатом войны является полное перемещение населения, и после перемещения палестинцам не будет позволено вернуться в свои дома в Газе.

Сотрудник министерства разведки подтвердил, что документ является подлинным, был распространен от имени отдела политики министерства и не предназначался для обнародования.