Полиция задержала пропалестинских активистов на крыше парламента Австралии

В столице Австралии, Канберре, полиция задержала четырех пропалестинских активистов, которые растянули баннеры с надписями в поддержку Палестины на крыше здания парламента страны. Участники акции пробыли на крыше около часа, скандируя пропалестинские лозунги и привлекая внимание к конфликту в Газе. Акция была организована в знак солидарности с палестинцами и вызвала значительный резонанс в обществе. Активисты утверждают, что их действия направлены на привлечение внимания мирового сообщества к нарушениям прав человека в Палестине и призывают к немедленному прекращению военных действий. Полиция быстро отреагировала на инцидент, обеспечив безопасность вокруг здания парламента и задержав участников акции. Это событие стало частью более широкой волны протестов по всему миру, направленных на поддержку палестинского народа и осуждение военных действий в Газе. #trtнарусском #австралия #канберра #протест #парламент #палестина #протесты #газа #активисты #новости #трт #новостимира Ключевые слова: пропалестинские активисты австралия, протесты в канберре, пропалестинский протест парламент, активисты на крыше парламента, канберра задержание активистов.