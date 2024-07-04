Об отходе ВСУ из района «Канал» («Новый») в восточной части Часова Яра Донецкой области в четверг сообщил представитель группы войск «Хортица» Назар Волошин. По его словам, дальнейшее удержание было рисковано серьезными потерями среди украинских войск.

В среду 3 июля российское Минобороны отчитывалось о захвате восточной окраины Часова Яра — стратегически важного населенного пункта Донецкой области, имеющего критическое значение для обеих сторон конфликта.

Первые сообщения о попытках прорыва в этот район начали появляться в начале апреля. Об этом сообщали российские военные.

3 июля проект DeepState подтвердил сообщения о захвате восточного микрорайона города. Согласно данным проекта, в том числе спутниковым снимкам, российские войска буквально «стерли» эту часть города.

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов назвал гипотетическую потерю Часова Яра — катастрофой для ВСУ.

«Пока бои идут до канала Северский Донец-Донбасс (согласно Deep State — именно по этой линии сейчас проходит линия фронта — прим. ред.), они очень тяжелые, очень неприятные, но имеют только тактическое значение. Если россиянам удастся переправиться через канал, захватить хоть какой-то плацдарм, вот тогда это будет близко к катастрофе», — прокомментировал Жирохов.

Представитель «Хортицы» Назар Волошин ранее говорил, что захват Часова Яра откроет войскам РФ возможность наступления на Константиновку, Краматорск и Славянск. При этом большая — западная — часть города пока находится под контролем ВСУ.