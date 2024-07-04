В среду израильские военные нанесли удар по южному Ливану, в результате которого был убит Мухаммед Насер, один из ключевых командиров «Хезболлы». Израиль заявил, что Насер руководил подразделением, ответственным за обстрелы израильской территории.

В ответ на убийство командира «Хезболла» осуществила массированный ракетный обстрел северных районов Израиля. По данным израильского телеканала, в направлении Израиля были выпущены десятки ракет. Израильские военные сообщили, что большинство ракет упало на открытых территориях или было перехвачено. Жертв не зафиксировано, но возникло несколько пожаров.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские силы продолжат наносить «очень сильные удары» по «Хезболле», хотя предпочтительным остается дипломатическое решение конфликта.

Эскалация насилия на ливано-израильской границе вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества. США и другие западные предпринимают отчаянные дипломатические усилия для деэскалации ситуации.

По данным Reuters, с начала конфликта израильские атаки в Ливане привели к гибели более 300 боевиков «Хезболлы» и 87 мирных жителей. Израиль сообщает о 18 погибших солдатах и 10 гражданских лицах в результате обстрелов с территории Ливана.

Представитель «Хезболлы» заявил, что группировка готовит «карательный ответ» Израилю за убийство Нассера, что может привести к дальнейшему обострению ситуации в регионе.