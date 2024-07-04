Как в Париже выселяют мигрантов перед Олимпиадой

В Париже перед Олимпиадой выселяют мигрантов из особняка Maison des Métallos. Около 230 мигрантов были перевезены на автобусах в одну из гимназий, так как помещение будет использоваться для создания павильона японской культуры для Олимпийских игр. Французские власти продолжают "чистку" улиц Парижа, выселяя мигрантов из различных лагерей и приютов, чтобы улучшить имидж города перед мировым событием. Выселение вызвало возмущение со стороны правозащитных организаций, которые обвиняют правительство в "социальной чистке" и нарушении прав мигрантов. Многие из выселенных людей находятся в уязвимом положении и не знают, где им искать новое убежище. Помощь мигрантам оказывают различные благотворительные организации, которые стараются найти для них временное жилье и поддержку. #париж #мигранты #олимпиада #выселение #maisondesmetallos #японскийпавильон #правозащитныеорганизации Ключевые слова: париж выселение мигрантов 2024, олимпиада париж 2024 мигранты, maison des métallos мигранты, выселение мигрантов перед олимпиадой, мигранты париж новости, в париже выселяют мигрантов.