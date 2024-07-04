ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как в Париже выселяют мигрантов перед Олимпиадой
В Париже перед Олимпиадой выселяют мигрантов из особняка Maison des Métallos. Около 230 мигрантов были перевезены на автобусах в одну из гимназий, так как помещение будет использоваться для создания павильона японской культуры для Олимпийских игр. Французские власти продолжают "чистку" улиц Парижа, выселяя мигрантов из различных лагерей и приютов, чтобы улучшить имидж города перед мировым событием. Выселение вызвало возмущение со стороны правозащитных организаций, которые обвиняют правительство в "социальной чистке" и нарушении прав мигрантов. Многие из выселенных людей находятся в уязвимом положении и не знают, где им искать новое убежище. Помощь мигрантам оказывают различные благотворительные организации, которые стараются найти для них временное жилье и поддержку. #париж #мигранты #олимпиада #выселение #maisondesmetallos #японскийпавильон #правозащитныеорганизации Ключевые слова: париж выселение мигрантов 2024, олимпиада париж 2024 мигранты, maison des métallos мигранты, выселение мигрантов перед олимпиадой, мигранты париж новости, в париже выселяют мигрантов.
Как в Париже выселяют мигрантов перед Олимпиадой / Others
4 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us