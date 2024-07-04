С начала израильского вторжения в сектор Газа свои дома были вынуждены покинуть и стать беженцами более 90% довоенного населения эксклава. Речь идет о 1,9 млн палестинцев, заявил Андреа Де Доменико, глава агентства ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на палестинских территориях.

«По нашим оценкам, девять из десяти человек в секторе Газа были внутренне перемещены хотя бы один раз, если не до десяти раз, к сожалению, с октября», — отметил представитель ООН.

«Раньше мы оценивали число перемещенных лиц в 1,7 млн человек, но после этой цифры была операция в Рафахе, было дополнительное перемещение из Рафаха. Затем были операции на севере, которые также привели к перемещению людей», — добавил чиновник.

Израиль начал военное вторжение в Рафах 7 мая, несмотря на международное давление и предписание Международного суда ООН прекратить операцию. 1 июля израильские военные объявили насильственную эвакуацию — вторую за последние три месяца — жителей Хан-Юнуса.

Де Доменико подчеркнул: военные операции Израиля заставляют палестинцев снова и снова начинать жизнь сначала.

«За этими цифрами стоят люди, у которых есть страхи и обиды. И у них, вероятно, были мечты и надежды; к сожалению, сегодня я боюсь, что их становится все меньше и меньше. Это люди, которых в течение последних девяти месяцев перемещали, как пешки на шахматной доске», — подчеркнул представитель ООН.

Он также отметил, что израильские военные намеренно разделили Газу на две части. По оценкам УКГВ, на севере осажденной территории проживает около 350 тыс. человек, которые не могут отправиться на юг. В то же время на юге сектора остаются более 2 млн человек, которые не могут вернуться в свои дома на севере.

С начала войны примерно 110 тыс. человек смогли покинуть Газу до того, как в начале мая Израиль захватил переход Рафах в Египет и перестал выпускать палестинцев из сектора.