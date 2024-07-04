ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский устал от своего премьера
Президент намерен уволить премьера Дениса Шмыгаля из-за растущего недовольства его работой, сообщают украинские СМИ
Зеленский устал от своего премьера
Reuters / Reuters
4 июля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за растущего недовольства его работой, пишет «Украинская правда» со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, Зеленский все более раздражается отчетами Шмыгаля и разочарован его деятельностью.

«Президент устал от Шмыгаля; это очевидно по его поведению на встречах. Он даже больше его не слушает. Это скорее эмоциональная вещь, чем просчет [Шмыгаля]», — заявил изданию источник в офисе Зеленского.

Собеседник газеты также подчеркнул, что Шмыгаль демонстрировал рост и лояльность президенту в последние годы. Однако, по словам источника, премьер не оправдал ожиданий Зеленского, в частности, его требований о творческих подходах и нестандартных предложениях.

Заменой Шмыгалю может стать министр экономического развития Юлия Свириденко. Такую версию выдвигает украинский депутат Александр Дубинский. Последний в настоящее время находится под стражей по подозрению в госизмене. По данным депутата, Зеленский планирует посетить предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне вместе со Свириденко, представив ее западным союзникам как будущего премьер-министра.

Помимо Свириденко на должность также рассматриваются Алексей Кулеба, заместитель главы офиса Зеленского, и Алексей Чернышов, нынешний глава «Нафтогаза Украины». В апреле советник президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский готовится к перестановке в правительстве, в результате которой несколько министерств возьмут на себя новые роли.

Зеленский неоднократно за последние два года войны увольнял министров и высших должностных лиц. В мае он инициировал значительную перестройку в спецназе страны, объявив о замене полковника Сергея Лупанчука на бригадного генерала Александра Трепака в качестве нового командира подразделения. Это уже вторая смена руководства в этом важном подразделении за последние полгода. В феврале Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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