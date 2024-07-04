Израильский политик, экс-глава Минобороны Авигдор Либерман заявил, что победа над Ираном должна быть главной целью Тель-Авива и предварительным условием, прежде чем Израиль сможет заявить о победе над «Хезболлой» и ХАМАС. Для ликвидации угрозы со стороны Тегерана Либерман призвал уничтожить ядерную программу Ирана.

«Чтобы остановить иранскую ядерную программу, которая уже находится на стадии создания оружия, мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, — написал политик в соцсети X. — Должно быть ясно, что на данном этапе предотвратить появление ядерного оружия у Ирана с помощью обычных средств невозможно».

Либерман не уточнил, что именно Израиль может использовать для уничтожения иранской ядерной программы. Израильские официальные лица ранее предупреждали, что они применят военный вариант против Тегерана, если «‎‎почувствуют угрозу» со стороны иранского ядерного потенциала.

В апреле МАГАТЭ предупредило, что Иран обогатил уран до 60%, что практически приближает страну к получению оружейного урана. По подсчетам ядерного агентства ООН, на изготовление ядерных боеголовок у Ирана может уйти не более двух-трех месяцев. 2 июля Камаль Харрази, советник по иностранным делам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран не создает ядерное оружие, но в случае возникновения угрозы существованию «мы [должны] изменить нашу доктрину».

Либерман входит в оппозицию, однако ранее он неоднократно заседал в одной коалиции с Биньямином Нетаньяху. Его высказывания подчеркивают растущий риск того, что вторжение Израиля в Газу может перерасти в полномасштабный региональный конфликт.

Напряженность растет из-за израильских угроз вторгнуться в Ливан. В июне военные Израиля публично сообщили, что подготовили планы наземного вторжения в ливанские районы на юге страны для борьбе с «Хезболлой».

Ранее Израиль и США обсуждали военные учения, которые подготовили бы Тель-Авив к уничтожению ядерных объектов Ирана в случае провала дипломатии. Некоторые бывшие официальные лица США призывали Белый дом предоставить израильским военным сверхмассивные бомбы для нанесения удара по подземным ядерным объектам Ирана.