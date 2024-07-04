Израильский политик, экс-глава Минобороны Авигдор Либерман заявил, что победа над Ираном должна быть главной целью Тель-Авива и предварительным условием, прежде чем Израиль сможет заявить о победе над «Хезболлой» и ХАМАС. Для ликвидации угрозы со стороны Тегерана Либерман призвал уничтожить ядерную программу Ирана.
«Чтобы остановить иранскую ядерную программу, которая уже находится на стадии создания оружия, мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, — написал политик в соцсети X. — Должно быть ясно, что на данном этапе предотвратить появление ядерного оружия у Ирана с помощью обычных средств невозможно».
Либерман не уточнил, что именно Израиль может использовать для уничтожения иранской ядерной программы. Израильские официальные лица ранее предупреждали, что они применят военный вариант против Тегерана, если «почувствуют угрозу» со стороны иранского ядерного потенциала.
В апреле МАГАТЭ предупредило, что Иран обогатил уран до 60%, что практически приближает страну к получению оружейного урана. По подсчетам ядерного агентства ООН, на изготовление ядерных боеголовок у Ирана может уйти не более двух-трех месяцев. 2 июля Камаль Харрази, советник по иностранным делам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран не создает ядерное оружие, но в случае возникновения угрозы существованию «мы [должны] изменить нашу доктрину».
Либерман входит в оппозицию, однако ранее он неоднократно заседал в одной коалиции с Биньямином Нетаньяху. Его высказывания подчеркивают растущий риск того, что вторжение Израиля в Газу может перерасти в полномасштабный региональный конфликт.
Напряженность растет из-за израильских угроз вторгнуться в Ливан. В июне военные Израиля публично сообщили, что подготовили планы наземного вторжения в ливанские районы на юге страны для борьбе с «Хезболлой».
Ранее Израиль и США обсуждали военные учения, которые подготовили бы Тель-Авив к уничтожению ядерных объектов Ирана в случае провала дипломатии. Некоторые бывшие официальные лица США призывали Белый дом предоставить израильским военным сверхмассивные бомбы для нанесения удара по подземным ядерным объектам Ирана.