ХАМАС через посредников — Катар и Египет — передал Израилю обновленное предложение о прекращении огня. Как пишет портал Axios, Тель-Авив оценил полученный ответ как «конструктивный‎»‎. Это открывает двери для более подробных переговоров, которые могут привести к долгожданному соглашению о перемирии.

Ответ ХАМАС был доставлен Израилю 3 июля, после чего переговорная группа Тель-Авива немедленно приступила к его изучению. По данным издания, этот ответ был намного лучше первоначального, отправленного ХАМАС 12 июня.

Один израильский источник Axios отметил, что «был достигнут важный прогресс, но предстоит пройти еще значительный путь, преодолевая серьезные проблемы».

«‎‎Даже если стороны вступят в подробные переговоры, они будут жесткими и, вероятно, пройдет несколько недель, прежде чем они смогут достичь соглашения», — констатировал чиновник. Но уточнил: процесс наконец сдвинулся с мертвой точки.

Администрация Байдена представила трехэтапный план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС еще в мае. Обе стороны согласились принять условия предложения, но у них возникли споры из-за вопроса о сроках перемирия. ХАМАС настаивает на бессрочном прекращении огня, в то время как Тель-Авив выступает против, утверждая, что после шести недель перемирия он намерен возобновить вторжение.

США предложили обеим сторонам сперва начать первый этап сделки, который предполагает прекращение огня и освобождение заложников. Во время первого этапа ХАМАС и Израиль проведут переговоры о дальнейших условиях для второго этапа сделки. Переговоры будут сосредоточены на определении точных условий, чтобы гарантировать «устойчивое спокойствие» в Газе.

ХАМАС требует, чтобы эти переговоры были сосредоточены только на количестве и списке палестинских заключенных, которые будут освобождены из израильских тюрем в обмен на каждого живого израильского солдата или заложника мужского пола, удерживаемого в Газе.

Израиль, с другой стороны, хочет поднять вопрос о демилитаризации Газы в послевоенный период. Кроме того, Тель-Авив настаивает, что он сохранит военный контроль в сфере безопасности.