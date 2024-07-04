Мусульманка ушла из администрации Байдена

Марьям Хассанейн, первая мусульманка в администрации Байдена, которая подала в отставку в знак протеста против поддержки "геноцида палестинцев". Она занимала должность специального помощника в департаменте внутренних дел. Это решение последовало за отставками 12 других американских чиновников, которые также выразили несогласие с политикой США в отношении Газы. Марьям заявила, что не может с чистой совестью продолжать работать в администрации, которая поддерживает военные действия, приводящие к гибели мирных жителей. В своем заявлении она подчеркнула, что поддержка США операций Израиля в Газе противоречит её моральным и этическим убеждениям. В свете усиливающегося конфликта между Израилем и Палестиной все больше сотрудников администрации Байдена выражают свое несогласие с политикой президента. С октября 2023 года, когда началась эскалация конфликта, более 35 000 палестинцев погибли, большинство из них – женщины и дети. В своем письме об отставке Марьям отметила, что её решение было вызвано невозможностью поддерживать политику, которая, по её мнению, способствует геноциду палестинцев. Она также отметила, что её коллеги из департамента, включая представителей еврейской и мусульманской общин, разделяют её обеспокоенность и также выражали протест против действий администрации. #trtнарусском #марьямхассанейн #администрациябайдена #отставка #протест #палестина #геноцид #политикасша #газа #новости #трт #новостимира Ключевые слова: мусульманка ушла из администрации байдена, марьям хассанейн отставка, геноцид палестинцев протест, отставка чиновников сша палестина, политика сша в отношении газы, ситуация в сша.