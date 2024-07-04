Палестинец скорбит над телом убитой племянницы

Палестинская девочка, родившаяся у родителей, которые 20 лет не могли иметь ребенка, погибла в результате израильской атаки на район Аль-Зарка на севере Газы. На видео попал момент, как ее дядя несет на руках безжизненное тело. #trtнарусском #палестинец #скорбь #убита #племянница #израильскаяатака #газа #секторгаза #севергаза #трагедия #гуманитарнаяпомощь #новости #трт #новостимира Ключевые слова: палестинец скорбит, убитая племянница, израильская атака, район аль-зарка, север газа, гуманитарная катастрофа, погибшая девочка, истории людей, истории палестинцев, ситуация в газе, палестинская девочка.