ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган призвал к пересмотру международной системы
На саммите ШОС турецкий лидер раскритиковал глобальную несправедливость и призвал к немедленному прекращению огня в Газе
Президент Эрдоган призвал к пересмотру международной системы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: пресс-служба главы государства / Others
4 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане, где подверг критике существующий международный порядок и призвал к его реформированию.

Турецкий лидер подчеркнул актуальность темы саммита «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию» на фоне глобальных вызовов. «Мы переживаем период, когда основы международной системы, основанной на правилах, расшатываются», — заявил президент Турции.

Особое внимание Реджеп Тайип Эрдоган уделил ситуации в Газе, назвав ее «горьким примером» кризиса международной системы. «В результате неизбирательных атак в Газе погибло около 40 тыс. невинных людей. Около 90 тыс. палестинцев получили ранения», — отметил Эрдоган.

Президент Турции призвал к немедленному прекращению огня в Газе и усилению давления на Израиль. Он подчеркнул необходимость создания новой международной системы, «где прав не сильный, а силен правый».

Глава государства заявил о стремлении Турции «установить пояс мира в нашем регионе и за его пределами с подходом предпринимательской дипломатии, ставящим во главу угла человека и человеческие ценности».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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