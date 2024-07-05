Первая леди Турции Эмине Эрдоган посетила «Центр поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации» в Астане. Визит состоялся в рамках участия турецкой делегации в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В центре проживают 76 детей в возрасте от 3 до 15 лет казахской, узбекской и русской национальностей. Эмине Эрдоган осмотрела классные комнаты, пообщалась с детьми и раздала им подарки. Дети, в свою очередь, читали стихи и демонстрировали свои работы.

Центр получает поддержку от Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA). Представители учреждения выразили благодарность за помощь Турции и визит госпожи Эрдоган.

Во время посещения Эмине Эрдоган также обратила внимание на фотографии своего предыдущего визита в центр в 2017 году, размещенные на стенах учреждения.

В сопровождении первой леди Турции были министр здравоохранения Казахстана Акмарал Шарипбаевна и координатор TİKA в Астане Хикмет Озденоглу.

Этот визит подчеркивает внимание Турции к социальным вопросам и укрепление связей между двумя Анкарой и Астаной в гуманитарной сфере.