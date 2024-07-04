Экспорт через Азербайджан

В последнее время США и Евросоюз заметно увеличили свою активность на Южном Кавказе. Накануне в Баку прилетал помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, которого принял у себя азербайджанский президент Ильхам Алиев. Первым делом американский дипломат сообщил, что Армения, Азербайджан и Грузия приглашены на саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля, в качестве партнеров альянса.

Помимо этого, он также призвал Баку и Ереван как можно быстрее подписать мирный договор и наладить взаимодействие.

В преддверии своего визита в Азербайджан О'Брайен выступил в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, где заявил, что США добиваются того, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шел через Азербайджан, а не через Китай и РФ, как это происходит сейчас.

По словам американца, «один путь проходит через Грузию к Черному морю, а другой, потенциально более крупный, мог бы проходить через Азербайджан, Армению и Турцию». Именно поэтому, как объяснил О'Брайен, нужен мирный договор между Баку и Ереваном.

Впервые в США обосновали настойчивое желание Вашингтон добиться от сторон подписания договора необходимостью разблокирования региональных коммуникаций, поскольку они соединят Южный Кавказ, а в более широком плане Центральную Азию с Европой и союзниками США по НАТО.

При этом в прошлом году американский дипломат называл односторонние призывы Баку по созданию Зангезурского коридора неприемлемыми. Он также отвергал идею прокладки маршрута, которые соединяет западные регионы Азербайджана с Нахичеванской автономией страны через территорию Ирана, настаивая на то, что «любой коридор должен создаваться только с согласия Армении».

Как писали по итогам визита азербайджанские СМИ, визит О'Брайена показал, что Вашингтон «хотя и признает ведущую роль Баку в регионе, в то же время весьма сдержанно относится к предпринимаемым им самостоятельным действиям по формированию региональной системы безопасности».

Одновременно с этим глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Он обсудил мирное урегулирование на Южном Кавказе, новую программу партнерства Армения — ЕС, а также развитие двусторонних отношений и либерализацию визового режима между ЕС и Арменией.

Все ближе к Европе

Между Азербайджаном и Турцией лежит Грузия — страна, имеющая большую важность для всего Южного Кавказа в целом. Через Грузию проходят транспортные пути, позволяющие России экспортировать свои нефть и газ на запад. Грузия — единственное из государств Южного Кавказа — имеет выход к Черному морю, а также обладает огромным потенциалом для того, чтобы выбросить из логистической игры Россию. Для этого достаточно построить в Грузии один значительный глубоководный порт, который позволит экспортировать товары и энергоресурсы из Грузии прямиком в Европу.

Несмотря на заметное потепление в грузинско-российских отношениях в период правления «Грузинской мечты», европейский курс страны сохраняется приоритетным. Во время выступления сборной Грузии в чемпионате Европы по футболу президент заявила, что сборная не просто побеждает, а «вводит страну в Евросоюз».

Впрочем, ЕС на саммите в Брюсселе принял решение временно заморозить вступление Грузии в ЕС из-за закона об «‎иностранных агентах»‎, который правящая партия «‎Грузинская мечта»‎ приняла, несмотря на многотысячные протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили.

Активность Запада в регионе

Успех ЕС и США на Южном Кавказе во многом будет зависеть от того, насколько успешно и эффективно они могут решать региональные проблемы. При этом они не явно не смогут заставить Баку подписать мирный договор с Ереваном на невыгодных для Азербайджана условиях или помочь Тбилиси вернуть контроль над Южной Осетией и Абхазией.

Однако нельзя исключать и прозападный вектор этих государств, молодежь которой стремится к налаживанию отношений с США и Европой. При этом полностью расширить свое влияние на Южном Кавказе у западных государств все же не получится — у них слишком мало экономических и военных ресурсов в регионе.

Азербайджанский политолог Наир Алиев в беседе с TRT на русском отметил, что Запад, очевидно, вновь проявляет серьезную заинтересованность в том, чтобы выступить посредником в достижении мира и подписании соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Думаю, в этом более заинтересованы США. Такой вывод можно сделать из слов О’Брайена. Он надеется, что азербайджанский и армянский министры найдут время на встречу, а Вашингтон готов эту встречу организовать», — пояснил эксперт.

Он добавил, что есть серьезные сомнения в отношении того, к чему может привести посредничество США, несмотря на надежды американцы как-то повлиять на заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Если Вашингтон надавит на Ереван, Армения согласится внести изменения в конституцию и оттуда будут убраны территориальные претензии к Азербайджану, то тогда процесс пойдет. Но пока в основном законе Армении есть прямая территориальная претензия к Азербайджану, никакого мирного соглашения быть не может», — считает специалист.

Аналитик подчеркнул, что Баку об этом говорил неоднократно.

Добиться мирного договора любой ценой

Политолог Ильгар Велизаде в разговоре с TRT на русском отметил, что визит О’Брайена в Азербайджан — не единственный эпизод, подтверждающий, что США добиваются подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

«Накануне этого визита состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, до этого в Азербайджан прилетал главный советник Госдепартамента США по Южному Кавказу Луис Л.Боно. Он тоже говорил о необходимости мирного договора. Такая активная дипломатическая атака американских дипломатов на Баку с целью добиться согласия на подписание мирного договора», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что за две недели до визита в Баку помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен был в Ереване, где ему дали понять, что согласны с подписанием мирного договора и могут сделать это в ближайшее время.

«Однако президент Азербайджана сказал, что связывает это с необходимостью изменения армянской конституции. На встрече с послом Канады Ильхам Алиев уточнил свою позицию, подчеркнув, что Баку готов подписать соглашение о принципах урегулирования между Азербайджаном и Арменией, эти принципы практически согласованы, но на мирный договор на сегодняшний день при неизменной позиции Еревана он не согласен», — добавил специалист.

По его словам, такая активность США и опосредованная активность ЕС связана с тем, что уходящая администрация хочет определенных дивидендов.

«Хочет записать это в свой актив, поскольку Вашингтон прилагал максимум усилий для того, чтобы стороны вели диалог. Хотя стороны до сих пор не подписали мирный договор. В условиях, когда нет прогресса ни по Украине, ни по Ближнему Востоку, ни по Дальнему Востоку, уходящая администрация хочет отрапортовать о своих успехах по азербайджано-армянскому направлению, — уверен аналитик.

По словам Велизаде, О’Брайен накануне заявил, что США нужен мирный договор для того, чтобы транспортные коммуникации, соединяющие Центральную Азию с Южным Кавказом и дальше со странами НАТО, активно реализовывались, поскольку существуют интересы Вашингтона в реализации этих транспортных проектов и мирный договор выступает в качестве условий для активной реализации этой транспортной стратегии США в регионе.

«Мирный договор укладывается в геополитическую концепцию уходящей администрации, которая заключается в том, чтобы обеспечить свои интересы в регионе путем того, чтобы добиться соглашения между двумя ранее конфликтующими сторонами. В ближайшее время до выборов Вашингтон будет лишь усиливать эту линию», — подытожил эксперт.