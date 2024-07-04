Востоковед Жанат Момынкулов: тюркский мир может стать мостом между Западом и Востоком

Востоковед Жанат Момынкулов в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал о значении саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для Казахстана и тюркского мира. По его словам, саммит представляет собой большой шанс для президента Токаева и Казахстана продемонстрировать свои дипломатические способности, усадить за один стол представителей Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси, Турции, арабских стран и тюркских государств. Момынкулов считает, что в евразийском регионе формируется новый международный порядок, в котором ключевую роль играют политические ценности. Участие Турции в этом саммите также имеет большое значение, так как Турция и Центральная Азия ищут свое место в новом формирующемся мире. Тюркский мир может стать мостом между Западом и Востоком, учитывая геополитическое противостояние между Западом, Россией, Китаем и Ираном. Для Казахстана это возможность предложить новые идеи по смягчению напряженности в регионе и поддержанию мира. Тюркские страны должны показать свое единство, и Казахстан готов призывать к диалогу с различными силами, будь то Пакистан, Иран или западные страны. Казахстан и Турция стремятся сыграть роль посредников, и это находит отклик у России и Китая. Момынкулов отметил, что Казахстан может предложить инициативы по снижению напряженности и достижению мира. #trtнарусском #казахстан #шос #астана #жанатмомынкулов #востоковед #тюркскиймир #дипломатия #токаев #саммит #новости #трт #новостимира Ключевые слова: тюркский мир как мост, жанат момынкулов интервью, саммит шос значение, казахстан дипломатия, тюркский мир запад восток.